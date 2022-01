Tankschip verliest 30.000 liter brandstof in Albertkanaal in Beringen

In Beringen is gisterenavond zo’n 30.000 liter mazout in het Albertkanaal terechtgekomen na een lek aan een vrachtschip. De brandstof kon ingedijkt worden en de civiele bescherming kwam ter plaatse voor de opruiming. Er was geen gevaar voor de omgeving.

Het incident gebeurde rond 18 uur ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Het vrachtschip was de brandstof aan het lossen toen een ander schip aan een te hoge snelheid passeerde, waardoor er een golfslag ontstond. De slang schoot los en de mazout stroomde in het kanaal en op de kade.

Naar schatting kwam er zo’n 30.000 liter brandstof vrij. De schipper heeft onmiddellijk actie ondernomen om de mazout in het water in te dijken. De brandweer Zuid-West Limburg kwam ter plaatse, maar beschikte niet over het nodige materiaal om het kanaal voldoende te zuiveren. Daarop werd de civiele bescherming gecontacteerd om de mazout rond het schip op te ruimen. Door de duisternis was het moeilijk in te schatten hoeveel brandstof op het water was afgedreven.

Door het lek hing er ter hoogte van de Nijverheidsstraat, Kaaistraat en de Voortstraat een mazoutgeur. De omwonenden werd aangeraden om ventilatie uit te zetten en ramen te sluiten, maar er was geen gevaar voor de volksgezondheid.