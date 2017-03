Tchenkoua krijgt voorlopig nog geen sanctie voor vuistslag

Fabien Tchenkoua krijgt voorlopig geen sanctie, maar mag zich wel nog aan een straf verwachten. Tchenkoua deelde gisteren een rake klap uit aan ploegmaat Yohan Boli. De spits brak daarbij zijn neus en moest naar het ziekenhuis. Boli trainde vanochtend mee met een masker, maar het is nog niet zeker of hij deze zaterdag kan spelen.

Over een ontslag is niet gesproken, maar een sanctie volgt nog. "Het is voorbarig om hiervoor iemand te ontslaan, maar dit kan natuurlijk niet door de beugel. Er volgt sowieso een sanctie," vertelde Philippe Bormans op de persconferentie van STVV. Ook trainer Ivan Leko is het daarmee eens. "Jammer dat dit is gebeurd, er moet discipline zijn in een groep".