Technopolis en parket Mechelen gaan compleet de mist in over aanranding van Limburgse meisjes

De Federale Gerechtelijke Politie Limburg heeft een grote drugdeal kunnen voorkomen. Daarbij werd 30 kg cocaïne en een grote som cash geld in beslag genomen. 12 Mensen werden gearresteerd. “Vrijdag gaf de Limburgse onderzoeksrechter opdracht aan de federale gerechtelijke politie Limburg om in te grijpen bij een belangrijke drugsdeal van cocaïne. Die zou plaatsvinden in Antwerpen. Vijf personen, zowel de leveranciers van de verdovende middelen als de potentiële kopers konden worden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Bij de tussenkomst werden ongeveer 30 kg cocaïne en 16.000 euro en 26.500 Zwitserse franken aangetroffen en werden de vier gebruikte voertuigen door de federale politie ter plekke in beslag genomen. Op verschillende plaatsen in Limburg en Antwerpen werden huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten. In Limburg, met steun van de lokale politie, was dat het geval in o.m. Hasselt, Genk, As en Beringen. Zeven verdachten konden bijkomend worden gearresteerd. Bij deze huiszoekingen werden nog bijkomende hoeveelheden verdovende middelen, om en bij de 40.000 € aan cash in meerdere valuta, luxe-artikelen, anabolen en amfetamines, een jammer (stoorzender), een vuurwapen met munitie, kogelwerende vest, verpakkingsmateriaal, vacuümmachines en weegschalen aangetroffen. Alles werd door de politie inbeslaggenomen. In totaal werden bij deze operatie 12 verdachten door de politie gearresteerd, waarvan voorlopig 10 personen door de Limburgse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst. Verdere aanhoudingen kunnen niet worden uitgesloten. De 54-jarige hoofdverdachte van de criminele dadergroepering is woonachtig in Genk, en is gekend bij de politiediensten. Hij werd internationaal opgespoord voor het uitzitten van een openstaande gevangenisstraf van 7 jaar, omwille van een veroordeling voor voorgaande druggerelateerde misdrijven. Hij werd vrijdag in het aangetroffen in het bezit van een valse identiteitskaart op een fictieve naam. Hij werd opgesloten in de strafinrichting van Hasselt.”