Grensarbeiders haken af en gaan op zoek naar een job in hun eigen land. Ze zijn het beu om benadeeld te worden. Dat geldt bijvoorbeeld sinds de coronacrisis voor thuiswerkers. Zij vallen onder verschillende fiscale regelingen en worden in sommige gevallen zelfs financieel gestraft. Wie werkt in Nederland, en thuiswerkt in ons land, moet die uren laten registreren en wordt daarop belast door de Belgische FOD Financiën. Het zorgt voor een hele administratieve rompslomp. In Heerlen is een Euregionale top gehouden over het probleem van de grensarbeiders, maar een oplossing is niet voor morgen. Wie het aan den lijve ondervindt, is Ruth Dalemans uit Maaseik.