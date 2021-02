7 op 10 ontslagen werknemers van Punch Powertrain weer aan de slag of in opleiding

Bijna een jaar na de oprichting van de tewerkstellingscel voor de ontslagen medewerkers van Punch Powertrain, zijn 75 van de 134 ontslagen medewerkers aan de slag in een nieuwe job. Daarnaast volgen nog 16 personen een opleiding. Vier bedienden, die later ontslagen werden, volgen nu nog een outplacement traject.

In augustus en september 2019 deelde Punch Powertrain in twee fases zijn intentie mee om over te gaan tot het collectief ontslag van 308 medewerkers. Dit aantal werd later teruggebracht tot 134, waarvan het merendeel arbeiders. De Truiense fabrikant van versnellingsbakken had al langer te lijden onder de malaise in de autosector. Een deel van de productie in Sint-Truiden zou daarom op termijn naar China verhuizen.

Tewerkstellingscel

Begin februari 2020 richtten Punch Powertrain, de sociale partners, de stad Sint-Truiden, VDAB en enkele outplacementkantoren samen de “Tewerkstellingscel Punch Powertrain” op. De tewerkstellingscel zou de ontslagen werknemers opvangen en vervolgens begeleiden naar een nieuwe job.

Meer dan de helft aan het werk

Van de 134 ontslagen werknemers stapten 133 personen in de tewerkstellingscel. Deze mensen werden professioneel begeleid door de outplacementkantoren Randstad RiseSmart of SBS Skill BuilderS. Vandaag, bijna een jaar later, is de tewerkstellingscel voor de meesten afgelopen. Vier bedienden, die later ontslagen werden, volgen nu nog outplacement. 75 personen (55.9 %) vonden intussen een nieuwe job als werknemer, zelfstandige of via een Individuele Beroepsopleiding. 16 personen (11,9%) kozen voor bijscholing of omscholing naar een nieuw beroep, en zijn gestart met een opleiding bij VDAB of bij Limtec +.