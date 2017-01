Ticketverkoop Limburgse derby loopt als een trein

Racing Genk heeft zich versterkt met de 19-jarige Pierre Desiré Zebli. De Ivoriaanse middenvelder komt over van AC Perugia Calcio en tekende in Genk een contract voor 4,5 seizoen. Zebli werd opgeleid in de jeugdacademie van Inter Milan en was dit seizoen de revelatie bij Perugia in de Italiaanse tweede klasse. De Ivoriaan, die ook over de Italiaanse nationaliteit beschikt zou een groot loopvermogen hebben, maar ook explosief zijn en over een goede techniek beschikken. Zebli legde vrijdag zijn medische tests af in Genk en sluit vanaf morgen aan bij de spelersgroep. Hij zal spelen met het nummer 33. De transfer dient wel nog administratief afgerond te worden.