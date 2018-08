Tien om te zien op Pukkelpop 2018 volgens onze hoofdredacteur Eddy Eerdekens

Nog een paar dagen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Dirk Billion: Arcade Fire: donderdag om 23u30 op de Mainstage "Ik ben onvoorwaardelijk fan van de zang, de drums, de songs, de hele drive. Dit is een wereldband. In 2015 was Reflektor nog een gevierde atheïstische plaat (if there's no music in heaven then what's it for). Met Everything Now is Arcade Fire getransformeerd van barokke rockband tot een band die uitgaat van een synthesizersubstraat of beat, mooi meer dan ooit." dirk.: woensdag om 19u in de Castello "De meest debiele groepsnaam van alle bands dit jaar op Pukkelpop. En met Zwangere Guy en Thunderpussy is de concurrentie wat debiele namen betreft groot. En toch. Nog heel even en dirk. (geen hoofdletter, punt achteraan) zal all over the place zijn. Harde muziek uit Gent staat onder andere op Lokerse Feesten en dus ook Pukkelpop. Een stevig begin van een dolle vierdaagse".Novastar: woensdag om 22u50 in de Castello "Joost Zweegers is terug. En hoe. Hij mocht de Main openen op de laatste dag van Werchter. En hij benaderde daar de perfectie. Ik ga dus niet opnieuw kijken, maar hebt u Werchter gemist, aarzel dan niet. Eén vraag na de fantastische set toen. Waarom is Joost Zweegers geen wereldster? Meer dan eens kregen we op de weide hetzelfde gevoel, alsof er een klassieker werd ingezet. En dan beseffen: juist, da's ook van hem."Whispering Sons: vrijdag om 12u35 in de Lift "De stem van frontvrouw Fenne Kuppens (uit Zolder!) dat is pure Joy Division. Heerlijke new wave. De opener op vrijdag, ideaal voor de eerste pintjes op dag drie. Wat zwaarmoedig, maar wat is daar mis mee?"Róisín Murphy: zaterdag om 20u25 in de Marquee "Deze knappe madam van Moloko blijft nog altijd absolute top. 45 is de Ierse intussen, maar hey. Heerlijk al in 2016 in de Marquee ook. Herinner u de maskerswissels - ja, ze had meerdere exemplaren, waaronder een driekoppige lappenpop, op haar voorraadbankje liggen -, de rugzak in aapvorm en de zwarte gefileerde rok. En wisselen dat het een lieve deugd was. Ook haar passage in 2008 (Main) was subliem. Dit is voor de Marque ook het ideale uur. En daarna door naar Club voor Cigarettes After Sex met Róisín."