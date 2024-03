Tientallen chauffeurs beboet omdat ze zich niet aan nieuwe verkeersregels Hasseltse Vilderstraat houden

De ontdubbeling van de Rijksweg in Maasmechelen is niet aan de orde. Verkeerstellingen maken duidelijk dat voor het trambusproject Hasselt-Maasmechelen op de N78 geen vrije busbaan voorzien kan worden. Toch niet vandaag en toch niet over de hele lengte. Dat is de conclusie van De Werkvennootschap die een studietraject doorloopt in opdracht van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De Maasmechelaar gebruikt de auto te intensief voor korte verplaatsingen zodat er vandaag absoluut geen ruimte is voor een vrije busbaan, zegt de minister.