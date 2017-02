Toerisme Limburg presenteert gids en pop-up-café

De directie van huishoudketen Blokker heeft bekendgemaakt dat ze 69 van de 190 winkels in België wil sluiten. Daardoor staan 302 van de ruim 900 banen op het spel. Blokker heeft 20 filialen in Limburg, het is nog niet duidelijk welke winkels de deuren moeten sluiten. Volgens de directie is de omzet de voorbije vijf jaar met 20 procent gedaald. In 2015 was er een operationeel verlies van 15 miljoen euro, dat in 2016 nog zou zijn opgelopen.