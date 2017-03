Tongeren is duivenoverlast beu en neemt maatreglen

In bioscoop Kinepolis in Hasselt werd gisteren 'Love is a Verb' vertoond. De documentaire over het leven van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen is controversieel omdat hij door president Erdogan aangewezen wordt als het brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije. Omdat de organisatie al eerder bedreigingen kreeg en uit vrees voor rellen werd de film eerder geschrapt in Beringen. In Hasselt kon het evenement dus wel doorgaan, al werden er de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.