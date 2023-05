door Dirk Billion

Uiteraard zit Tongeren in de Vlaamse canon en neen daar is niet voor gelobbyd want goede wijn behoeft geen krans. Zo reageert burgemeester Patrick Dewael. Maar waar anders dan in het Gallo-Romeins Museum - met dit jaar al 30.000 bezoekers - kan je beter terecht voor duiding over het zogenaamde venster op de Romeinse tijd.