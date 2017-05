Tongerse ondernemer aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij internationale drugshandel

Er is nieuws over de grote politiemacht in Tongeren, afgelopen zondag. Toen werd het politioneel interventieplan afgekondigd. Alle Limburgse politiezones kwamen ter plekke om een mogelijke ontvoering in het kader van internationale drugshandel te onderzoeken.

De politie kreeg zondagavond een melding binnen dat een ondernemer ontvoerd zou zijn. De ontvoering zou te maken hebben met een inbeslagname van 242 kilo cocaïne in het Verenigd Koninkrijk. De politie trok onmiddellijk naar het Tongerse industrieterrein Overhaem en startte een zoektocht. Zondagavond kon de vermiste persoon niet gevonden worden. Intussen laat de Federale Gerechtelijke Politie weten dat de gezochte ondernemer levend en wel werd aangetroffen in Luik. De persoon werd aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij internationale drugshandel.