Toni Coppers: "De goesting voor het schrijven is nog altijd even groot"

door Niels Christiaens

Volgende week ligt met Onschuld de twintigste misdaadroman rond Liese Meerhout in de rekken. Volgens de Truiense auteur Toni Coppers gaat het boek over het vlindereffect. "Met name het feit dat je iets klein kan veroorzaken dat zoveel tijd later een storm kan teweegbrengen. Daar speelt het boek ook mee", vertelt Coppers. In 15 jaar schreef de Truienaar 20 Liese Meerhout-boeken. "Bij het schrijven van dit twintigste boek was de goesting nog altijd even groot als bij het eerste. Misschien zelfs groter."