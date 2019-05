Toni Coppers stelt nieuwste thriller voor in Sint-Truiden

Donderdagavond 9 mei stelt Toni Coppers zijn nieuwe misdaadroman ‘Het vergeten meisje’ voor in zijn thuisstad Sint-Truiden. En 10 TVL-kijkers kunnen deze boekvoorstelling bijwonen. Het Vergeten Meisje is de nieuwste thriller van de Truiense misdaadauteur Toni Coppers en speelt zich helemaal in Limburg af. Het is al het zestiende boek van de succesvolle thrillerreeks rond commissaris Liese Meerhout. Donderdagavond om 19u30 wordt het boek feestelijk voorgesteld in het cultureel centrum van Sint-Truiden. En dit in aanwezigheid van onder andere Rick de Leeuw, Jan Hautekiet en Stijn Meuris. De eerste 10 TVL-kijkers die een mail sturen naar TV Limburg, kunnen met partner naar de boekvoorstelling in Sint-Truiden gaan. Wilt u deze boekvoorstelling graag bijwonen? Twijfel dan niet en stuur een mailtje naar info@tvl.be.