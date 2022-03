Horecafamillie Withofs behoort tot select clubje Ofyr-chefs

Dat is voor zometeen. In Loksbergen bij Halen is deze namiddag de vernieuwde kerkhofmuur ingehuldigd. De muur rond het historisch kerkhof aan de Sint-Andreaskerk was dringend aan renovatie toe. Het bouwwerk dateert al uit de 19e eeuw. De stad Halen en de provincie maakten een budget vrij. En de restauratiewerken werden uitgevoerd door enkele leerlingen van de Sint-Ferdinandschool in Lummen. Zij werden vandaag dan ook in de bloemetjes gezet.