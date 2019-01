"Rekeningrijden is een asociale maatregel voor Limburg en onaanvaardbaar. We zullen ons daar dan ook koste wat kost tegen verzetten." Dat zegt sp.a-Limburg. De partij zet zich bij monde van lijsttrekker Els Robeyns voor het Vlaams parlement hard af tegen het voornemen van deze Vlaamse regering om rekeningrijden in heel Vlaanderen in te voeren. Tegen 2024 zou het rekeningrijden er komen om de files terug te dringen. Al moet er meteen bijgezegd worden dat de huidige Vlaamse regering de beslissing wellicht niet meer zal nemen en over de verkiezingen zal tillen.