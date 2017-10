Treinreizigers geëvacueerd in Diepenbeek na rookontwikkeling in wagon

- Onbekenden hebben vier kogels afgevuurd op het gebouw van de Turkse culturele vereniging in Waterschei. Onderzoek moet duidelijk maken of de schietpartij deel uitmaakt van het conflict tussen Turken en Koerden dat ook Antwerpen in de ban houdt - In de aanloop naar Allerheiligen zet de politie bewakingscamera's in op de kerkhoven in Hasselt om vandalisme en grafschennis te voorkomen - Nog in Hasselt is er ongenoegen onder de pendelaars omdat de kiss and ride strook aan het station plaats moet ruimen voor taxi's - En de bekendmaking van de nieuwe naam voor de fusiegemeente Overpelt en Neerpelt wordt zaterdag live uitgezonden op TV Limburg. Het wordt een visueel spectaculair vuurspektakel dat eindigt met de naam waarvoor al meer dan 9.000 mensen gestemd hebben