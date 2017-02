Trouwe carnavalist krijgt eigen reus in Hasselt

Morgen is het 14 februari en de stad Bree staat al helemaal in het teken van Valentijn. Aan de verkeerswerken in het centrum van de stad is er een Valentijnswand gebouwd. Hier kunnen inwoners en voorbijgangers hun liefdestekst opschrijven. Zo wil de stad de bouwvakkers steunen. En ook de middenstand die vaak last heeft van wegenwerken.