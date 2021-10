Truiense horecaondernemers krijgen extra terrasruimte

Nadat hij zich eerder al bij Essers in Genk liet informeren over de bijzondere initiatieven die het bedrijf neemt om de vele vacatures in te vullen, was koning Filip deze week te gast in Kopenhagen. Samen met de werkgeversorganisaties en vakbonden wilde de vorst horen hoe het komt dat er in Denemarken meer mensen aan het werk zijn dan bij ons. Volgens Jeroen Franssen van sectorfederatie Agoria zijn de Denen moediger in het begeleiden van werklozen. Franssen uit Herk-de-Stad was als enige Limburger mee met de officiële delegatie. Ook TVL-journalist Dirk Billion was erbij.