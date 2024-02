Maar gelukkig zijn er wel plaatsen in Limburg waar je kan genieten van het ijs. In Diepenbeek hebben leerlingen van de Vrije Basisschool Lutselus zich helemaal uitgeleefd op de weide vlak naast de school. Lange tijd stond er water in de wei door de aanhoudende regen, en dat water is door de vriestemperaturen nu bevroren. Die kans wilde de leerkracht turnen niet laten liggen en dus trok ze met al haar leerlingen de wei in voor een dag vol ijspret.