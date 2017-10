Truiense Nina Derwael eerste Belgische in toestelfinale op WK turnen

Op het WK turnen in het Canadese Montreal heeft de Truiense Nina Derwael zich als eerste Belgische geplaatst voor een toestelfinale. Bovendien gaat ze als 8e naar de allroundfinale. De Limburgse is dus meteen medaillekandidaat in het eerste WK waar ze aan deelneemt.



Komt er nog bij dat ze een nieuw element ontwierp en foutloos uitoefende. De kans bestaat dus dat we binnenkort spreken over 'The Derwael'. Wanneer een turnster een nieuw element foutloos uitoefent, krijgt dat element de naam van de turnster. Het is nog even afwachten of dat ook echt gebeurt, want een Britse deed hetzelfde element.

Bekijk hier de prestatie van Nina Derwael: