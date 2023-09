door David Bijnens

De Limburgse skeletoni Kim Meylemans en haar vriendin - de Braziliaanse skeletoni - trainen samen in één team. Ze dromen ervan om samen in de top 3 te eindigen dit seizoen. En wie weet, Olympisch goud te delen. Met hun Argentijnse coach oefenden ze vandaag hun start op de piste in Hasselt. En TVL mocht exclusief de sprintraining volgen.