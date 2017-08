TVL Nieuws, 23augustus 2017

De Spaanse koning en koningin hebben in hun brief hun medeleven betuigd aan de familie van Elke Vanbockrijck. De Limburgse uit Tongeren kwam om bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona. De Spaanse ambassadrice in ons land kwam persoonlijk naar Tongeren om de brief te overhandigen aan burgemeester Dewael en het rouwregister voor de jonge moeder van 2 kinderen te ondertekenen.