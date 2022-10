TVL Nieuws, 25 oktober 2022

- De gedeeltelijke zonsverduistering is goed te zien in Limburg. Heel wat volk zakt af naar de Cosmodrome in Genk om het natuurwonder te bekijken.





- In Sint-Truiden ligt Ingrid Kempeneers van CD&V in poleposition om burgemeester te worden. Kempeneers was al eerder waarnemend burgemeester toen Veerle Heeren werd geschorst.





- Vlaams minister Zuhal Demir houdt voet bij stuk: ze schrapt 1,4 miljoen euro subsidies voor de KU Leuven omdat de universiteit volgens haar niet voldoende optrad op het moment dat er een verkrachtingsonderzoek liep tegen een Limburgse prof.





- Vanaf volgend academiejaar moeten studenten biomedische wetenschappen aan de UHasselt een verplichte ijkingstoets afleggen.





- En heel wat horecauitbaters weten nog niet of ze een groot scherm gaan plaatsen tijdens het WK Voetbal. Vooral de stijgende energieprijzen houden hen tegen om nu al te beslissen over deze investering.