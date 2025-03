- Vandaag gaat het bloesemseizoen officieel van start. In Haspengouw hopen ze meer dan 100.000 bezoekers naar de regio te lokken. - Limburger Tom Tabruyn getuigt over de aardbeving in Myanmar en Thailand. Er vallen al meer dan 1.500 doden en 3.000 gewonden. - Ondanks een prijsstijging blijft de vraag naar paaseieren zeer groot. - In heel Limburg komen mensen samen om te genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering die rond de middag plaatsvond. - En in de Trixxo Arena in Hasselt maken ze zich op voor de 18e editie van het Schlagerfestival.