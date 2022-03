TVL-podcast Sierre, 10 jaar later: Op zoek naar antwoorden in Zwitserland

Op 13 maart is het tien jaar geleden dat een bus met schoolkinderen uit Lommel en Heverlee crashte in een tunnel in het Zwitserse Sierre. De balans is verschrikkelijk: 28 personen laten het leven, onder hen 22 kinderen. Ook 10 jaar later staat de busramp nog in het collectieve gegrift. In onze TVL Reeks Sierre 10 jaar later blikken we met enkele protagonisten terug op deze tragische gebeurtenis. In de tweede aflevering trekken we naar Sierre waar de ouders op zoek gaan naar nieuws over hun kinderen.