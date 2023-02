Rani Rosius moet topseizoen waarmaken om zich te plaatsen voor WK

Roos Vanotterdijk, misschien had u voor afgelopen weekend nog nooit van haar gehoord. Maar dat is wellicht nu wel anders. De 18-jarige Houthalense verbrak namelijk 9 Belgische records in het zwemmen. En haalde zo meteen 4-WK-limieten. Ongezien. Vandaag was ze al terug aan het trainen, maar Jeroen Houben kon haar toch even strikken om het te hebben over haar ongelooflijke prestatie.