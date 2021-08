Na hun succesvolle debuut in Oostenrijk in oktober vorig jaar, werd de Noord-Limburgse muziekgroep Floris and the Flames uitgenodigd om deze zomer een aantal concerten te brengen in de cultuurstad Wenen en omgeving. Zo speelden ze o.a. in het centrum van Wenen, in Neulengbach en in Purkersdorf. En met succes. “We waren onder de indruk van de warme ontvangst en het enthousiasme van de aanwezigen die meermaals - en al dansend - uit de bol gingen”, aldus de band. Wie Floris and the Flames graag live aan het werk wil zien de komende weken, kan terecht op www.florisandtheflames.com of op hun facebookpagina. De band speelt onder meer op het Folkfestival van Ham (15 augustus), Klappoel Zomert in Borgloon (20 augustus) en De 4 Jaargetijden in Neerpelt (26 september). Floris and the Flames bestaat uit Floris Willem (viool), Gert Peeten (piano, gitaar, electronica), Dries Peeten (basgitaar) en Simon Schrooten (drums, percussie).