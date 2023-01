TVL zendt maandag theatervoorstelling Vuur uit ter nagedachtenis van Collegebrand Heusden-Zolder

Gustaph, dat is de artiestennaam van de man die België gaat vertegenwoordigen op het volgende Eurovisiesongfestival. Gisteren wist hij met z'n lied "Because of You" het publiek en de jury te overtuigen. Zij wisten de positieve strijdsong over zelfaanvaarding duidelijk te smaken. De Antwerpenaar heeft ook een duidelijke link met Limburg. Hij gaf hier les en heeft ook niets dan lof over onze provinciegenoten.