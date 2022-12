Maandag, op tweede kerstdag, herneemt Racing Genk de competitie met een duel tegen Kortrijk. Genk, dat nog steeds eerste staat in de stand, kan zijn goede lijn doortrekken na de 1-0 bekerwinst tegen Anderlecht. Het wordt een wedstrijd tussen oude bekenden, want net voor de WK-break nam Bernd Storck het over als coach in Kortrijk. Storck was vorig seizoen nog de trainer van Racing Genk.