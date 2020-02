Twee gewapende overvallers knevelen uitbaatster van Tongerse winkel

In Genk zijn zondagochtend twee mannen opgepakt die lachgas bij zich hadden. Politie Carma rekende een 22-jarige Genkenaar in, die eerder betrokken was bij een vechtpartij aan een tankstation in Genk. De man was onder invloed van lachgas, drank en drugs. De politie Limburg Regio Hoofdstad arresteerde rond hetzelfde tijdstip een Nederlander in Genk, die eerder een politiecontrole ontvluchtte in Hasselt. Ook deze verdachte was onder invloed van alcohol en drugs. Rond 6 uur kreeg de politie Carma een oproep binnen van een vechtpartij aan een tankstation in de Hengelhoefstraat in Genk. Drie mannen maakten daar ruzie met enkele omstaanders. Een Genkenaar probeerde te bemiddelen, maar werd door het drietal bedreigd met een mes en raakte daarbij lichtgewond. Toen de politie arriveerde, vluchtten de verdachten weg met een auto. Zij konden even later in de Gieterijstraat onderschept worden. Eén van de inzittenden, een 22-jarige Genkenaar, was onder invloed van lachgas, drank en drugs. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Hij verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie en weigerde alle medewerking. De politie nam ook een fles lachgas in beslag. Na verhoor besliste het parket van Limburg de man vrij te laten. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank. De twee andere inzittenden werden gecontroleerd en zullen op een later tijdstip nog verhoord worden. Gelijkaardig incident Rond hetzelfde tijdstip gebeurde een gelijkaardig incident in Hasselt. Op het kruispunt van de Herkenrodesingel en de Kuringersteenweg merkte een ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad rond 6.10 uur een verdacht voertuig op. De bestuurder negeerde een rood licht en slalomde tussen andere voertuigen door. De inspecteurs wilden het voertuig controleren, maar de bestuurder weigerde te stoppen. Het kwam tot een achtervolging, waarbij de chauffeur verschillende rode verkeerslichten negeerde en zijn snelheid niet aanpaste. In Genk kon de politie LRH het voertuig tot stilstand brengen, maar de chauffeur stelde zich weerspannig op. De Nederlander was onder invloed van alcohol en drugs. In zijn voertuig werden een gasfles met 2,7 liter lachgas en een geopende verpakking met ballonnen gevonden. De man werd naar het politiekantoor in Hasselt gebracht, waar de nodige pv’s werden opgesteld.