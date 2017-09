Twee gewonden bij vechtpartij in Maasmechelen

Vanaf deze week kan je online een afspraak maken als je een klacht wil indienen of een aangifte wil doen bij de politie Limburg Regio Hoofdstad. De politiezone wil op die manier onnodige wachttijden voor burgers vermijden en zelf ook efficiënter gaan werken. Wie een klacht wil indienen of een aangifte wil doen bij de politie Limburg Regio Hoofdstad kan hiervoor voortaan online een afspraak maken. "Het gaat wel enkel om aangiftes en meldingen waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen," verduidelijkt korpschef Philip Pirard. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de diefstal van een portefeuille of gsm, oplichting of het verlies van de boorddocumenten van een voertuig. Wie dringend politiebijstand nodig heeft, moet uiteraard nog steeds het noodnummer 101 bellen. Tijdwinst en klantvriendelijkheid Tijdwinst en klantvriendelijkheid waren voor de politiezone de belangrijkste redenen om afspraken voortaan te gaan inplannen. "Iemand die het slachtoffer werd van een gauwdiefstal meer dan een uur laten wachten omdat het op dat moment net erg druk is, is niet erg klantvriendelijk," zegt Pirard. "Door een afspraak te gaan inplannen, kunnen we dit vermijden. De burger verliest niet onnodig tijd en ook wij kunnen veel efficiënter werken." Tenslotte hoopt de politie ook dat inwoners op deze manier sneller geneigd zullen zijn om aangifte te doen. Praktisch Vanaf deze week kunnen burgers hier een afspraak maken om een klacht in te dienen of een aangifte te doen. Dit kan ook via de eigen mobiele applicatie van de politiezone. Deze app is gratis te downloaden in alle app stores. "Wanneer je aan afspraak maakt, laten we je ook onmiddellijk weten welke documenten je hiervoor moet meebrengen naar het politiekantoor," gaat Pirard verder. "Het gebeurt immers regelmatig dat we iemand terug naar huis moeten sturen om een document te gaan halen dat noodzakelijk is voor de aangifte. De aangiftes kunnen dus ook sneller verlopen." Burgers kunnen enkel een afspraak maken in het hoofdkantoor van de politiezone aan de Thonissenlaan in Hasselt. Het blijft voorlopig ook nog mogelijk om tijdens de openingsuren een aangifte te doen zonder afspraak. In dit geval dient men wel rekening te houden met mogelijke wachttijden.