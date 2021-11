Vier arrestaties na schietpartij op Chaussée d'Amour in Sint-Truiden

Politie CARMA heeft 26 verwaarloosde schapen in beslag genomen in Genk. Eén schaap kon niet meer gered worden. Afgelopen zondag kreeg de politie melding van een bijtincident met een hond en een schaap. Het schaap raakte zwaargewond en had verzorging nodig. De eigenaar zou een dierenarts ter plaatse vragen. Enkele dagen later kreeg de politie opnieuw melding dat het gewonde dier nog steeds in de weide lag, waarop een nieuwe controle plaatsvond. De eigenaar had geen dierenarts laten komen. Het schaap was zodanig ziek dat het niet meer gered kon worden. De andere schapen in de weide waren ook erg verwaarloosd, slecht verzorgd en hadden geen drinkwater.De dieren werden in beslag genomen en opgevangen door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. De eigenaar krijgt een PV voor dierenverwaarlozing en wordt nog verhoord.