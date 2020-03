Twee inbrekers op heterdaad betrapt in Genk

Het afgelopen weekend infiltreerden cybercriminelen een aantal servers van LUCA School of Arts. LUCA vreest een nakende ransomware aanval en neemt meteen actie. Uit voorzorg is het netwerk van LUCA School of Arts afgesloten van het internet. De school analyseert momenteel haar systemen op infectie. Of er daadwerkelijk schade is en hoe groot die eventueel is, zal de komende uren en dagen duidelijk worden. "De lessen bij LUCA School of Arts gaan gewoon door, want niet de studenten, maar enkel onze servers zitten momenteel in quarantaine. Ook de opencampusdag volgende week woensdag 18 maart vindt plaats zoals gepland," zegt Simon Van Damme, decaan LUCA School of Arts. LUCA School of Arts vreest een nakende ransomware aanval en nam meteen actie. "Nadat we hebben vastgesteld dat hackers hebben toegeslagen, hebben we meteen onze servers afgekoppeld van het internet. De dieven zijn in ons kot geweest, maar ze hebben wellicht niks gestolen. Stap één is dat we vandaag alle sloten vervangen en onze servers scannen. Met grote dank aan onze IT-medewerkers die al het hele weekend aan de slag zijn om de hinder te beperken," zegt Henk Vermeulen, woordvoerder LUCA School of Arts.