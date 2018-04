Twee inspecteurs raakten gewond bij een arrestatie in Genk

De 57-jarige Diepenbekenaar die begin dit jaar drie voetgangers aanreed met zijn wagen aan Winterland in Hasselt en daarna vluchtmisdrijf pleegde, riskeert 1 jaar cel en twee jaar rijverbod. De man, die geen geldig rijbewijs had, zat dronken achter het stuur. De politie trof de Diepenbekenaar na de feiten aan in een café in de Hasseltse stationsbuurt. Hij moest zich vanmorgen komen verantwoorden voor de politierechter. Die was niet mals voor de man.