Twee minderjarigen gevat voor aanzetten tot rellen in Genk

Op de Pauwengraaf in Maasmechelen geldt dit weekend een parkeerverbod en komt er versterking van de Federale Politie. Via diverse sociale media werd opgeroepen om dit weekend in Maasmechelen te manifesteren tegen de genomen maatregelen ter bestrijding van de Covid 19-pandemie. De politie en burgemeester Raf Terwingen (CD&V) roepen op om niet te protesteren, en zetten alles in werking om avondklokrellen als in Nederland te vermijden. Er geldt vanaf vrijdag 29 januari 2021 om 14.00u tot en met zondag 31 januari 2021 om 6.00u een parkeerverbod op de Pauwengraaf. Lokale handelaars werd gevraagd om vitrines leeg te halen om vandalisme tegen te gaan, en de federale politie komt met waterkanon naar Limburg. Niet om te imponeren, maar wel om versterking te hebben moest het nodig zijn.Indien de aanwezige ordediensten het nodig achten zal ook alle verkeer van voertuigen verboden zijn op de Pauwengraaf, Oude Baan, Kruindersweg of op elke straat van Maasmechelen waar de openbare veiligheid en/of openbare orde in het gedrang komt.