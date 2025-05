Twee verdachten van moord in Hasselts kraakpand blijven aangehouden

Aan de Burgemeester Voetslaan in Peer is gisterenavond een man overleden na een steekpartij. De politie kon een verdachte arresteren. De feiten vonden plaats in de woning naast fietscafé Run Inn in Kleine-Brogel. Even na 22 uur kwam de buurvrouw het café binnengelopen voor hulp. De klanten en uitbater van de Run Inn reageerden meteen en belden de hulpdiensten. De man werd hevig bloedend in de woning gevonden, alle hulp kwam te laat. De Burgemeester Voetslaan bleef een tijdlang afgesloten, zodat de eerste vaststellingen konden gebeuren. De politie Kempenland voert het verdere onderzoek. Het parket van Limburg werd ook op de hoogte gebracht. Later volgt meer in het TVL Nieuws.