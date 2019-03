Twintiger verwondt vrouw (35) met mes op café in Tessenderlo

In een vakantiewoning in Forzee, een klein dorpje in de Ardennen, is het levenloze lichaam van een 33-jarige Genkenaar teruggevonden. De man was vastgebonden en op gruwelijke wijze gemarteld. Het was de verhuurder van de chalet die het lichaam vond. Intussen zijn er drie verdachten opgepakt. Alles wijst erop dat de man in zijn woning in de Koning Boudewijnlaan in Genk om het leven is gebracht waarna zijn lichaam is gedumpt in de chalet in de Ardennen.