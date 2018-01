Twintigtal bewoners naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in Hamont-Achel

Vorige week konden de medewerkers van het Natuurhulpcentrum een vos bevrijden uit een wolvenklem in Zutendaal. Het dier kreeg intensieve verzorging, maar heeft het niet overleefd. Het nieuws wordt nu pas bekendgemaakt omdat de natuurinspectie van het ANB in alle rust het onderzoek wou voeren.De vos werd door een fietser aangetroffen in een veld in Zutendaal. Het dier sleepte zich voort met een reusachtige wolvenklem van 2 kg aan zijn poot. Hoewel klemmen en stroppen bij wet verboden zijn, worden ze in de praktijk toch nog gebruikt. "Wanhopig probeerde de vos weg te kruipen met de loodzware klem aan zijn poot. Het is de grootste klem die we ooit hebben gezien in onze geschiedenis. Het moordtuig heeft een diameter van 30 cm en weegt meer dan 2 kg. Dergelijke tuigen zijn niet alleen voor wilde dieren gevaarlijk, maar ook honden, katten én spelende kinderen kunnen zich er ernstig aan kwetsen," klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. De vos werd in het Natuurhulpcentrum met de grootste moeite bevrijd van de klem en door de dierenarts aan zijn poot geopereerd. Twee tenen waren verbrijzeld en moesten met spoed geamputeerd worden. In eerste instantie leek dit voldoende, maar een infectie zorgde voor grote problemen. De volledige poot van de vos infecteerde en een antibioticakuur mocht niet baten. Daarom werd beslist het dier uit zijn lijden te verlossen.Foto: Natuurhulpcentrum