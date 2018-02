Uitbaters van frituur in Heusden-Zolder jagen overvallers zelf weg

De 21-jarige vrouw uit Peer die een 91-jarige dame in Bree doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel en 12 maanden rijverbod. Het dodelijk ongeval gebeurde op 2 januari 2017 op de Meeuwerkiezel voor het woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree. Het 91-jarige slachtoffer stak de rijbaan over toen ze door de wagen werd aangereden. De bestuurster pleegde hierop vluchtmisdrijf, naar eigen zeggen handelde ze uit paniek. Vier uur later kon de politie de dader oppakken. De politierechtbank in Genk veroordeelde de vrouw tot 4 maanden cel met uitstel, behalve voor de uitgezeten hechtenis, en 12 maanden rijverbod. Aan de dochter van het slachtoffer moet ze een schadevergoeding van 7.080 euro betalen.