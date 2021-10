Uitgestelde Sezoensrally in Bocholt zorgt ouderwets voor spektakel

door Jeroen Houben

Rallyfans konden zich vandaag eindelijk nog eens opmaken voor de Sezoensrally in Bocholt. Na een afgelaste editie door corona, was het nu tijd voor een uitgestelde editie. Want de Sezoensrally vindt traditioneel altijd plaats op de derde zaterdag van mei. Het was overigens niet de enige verandering. Want de 44ste editie was ook de eerste zonder 2 van de 3 bezielers, namelijk Jeff ‘Moustache’ Steensels en Thieu Baens. Zij kregen dan ook een gepast eerbetoon.