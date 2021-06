Ultrakatholieken in zaak van de Gekruisigde Koe krijgen werkstraffen

Afgelopen nacht heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs. Eén bestuurder had te veel gedronken tijdens de match van de Rode Duivels en reed via binnenwegen naar huis. Een 24-jarige bestuurder dronk drie keer zoveel als toegelaten en reed te snel. De derde bestuurder werd voor voor een vijfde keer betrapt op rijden onder invloed van amfetamines. Rond 00u30 werd op de Nieuwe Baan in de richting van Alt-Hoeselt een voertuig onderschept dat eerder de aandacht trok toen de bestuurder over ruilverkavelingswegen reed waar enkel landbouwvoertuigen toegelaten zijn. De bestuurder uit Vlijtingen gaf toe wat alcohol gedronken te hebben tijdens de EK-wedstrijd van de Rode Duivels. Hij bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn.Twee boetesDe 44-jarige bestuurder bleek uiteindelijk iets méér dan 0,5 promille alcohol in de uitgeademde lucht te hebben. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 3 uur afgeven. Er werden uiteindelijk 2 processen-verbaal lastens de bestuurder opgesteld voor het rijden onder invloed van alcohol (boete van 179 euro), en het rijden over de ruilverkavelingswegen zonder reden (boete van 58 euro).3 keer zoveel alcohol als toegestaanOm 02u00 werd op de Alden Biesensingel in Bilzen een zeer gehaaste bestuurder onderschept. De 24-jarige jongeman had bijna 3 keer meer alcohol in het bloed dan toegelaten. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. De bestuurder beschikt slechts een anderhalf jaar over zijn rijbewijs en zal dus als een 'beginnend bestuurder' berecht worden.Speekseltest positief op amfetaminesOm 07u00 werd op de Brabantsestraat in Bilzen een bestelwagen van een tuinbouwbedrijf aan de kant gehaald. Het voertuig werd onderschept omdat de bestuurder van het voertuig al meermaals betrapt werd met rijden onder invloed van drugs. De 45-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken. De afgenomen speekseltest tekende positief voor het gebruik van amfetamines. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Dit was de vijfde keer sinds september 2020 dat de bestuurder zijn rijbewijs mocht inleveren voor het rijden onder invloed van amfetamines. Hij zal zich binnenkort opnieuw moeten verantwoorden bij de politierechter.