Universiteit Hasselt geeft eredoctoraat aan Jane Goodall

"We hebben al het mogelijke gedaan om het appartement in Hasselt conform de Vlaamse wooncode in orde te brengen, maar zonder medewerking van de huurder kunnen we geen resultaten boeken." Dat is de reactie van sociaal verhuurkantoor SVK op een reportage van afgelopen vrijdag in het TVL Nieuws. Daarin vertelde een vrouw hoe haar appartement dat ze huurt via SVK onbewoonbaar werd verklaard na een technische controle door Wonen Vlaanderen. De grote boosdoener voor de slechte score is een wasmachine in de badkamer die voor elektrocutiegevaar zorgt.