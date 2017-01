Van kwaad tot erger in station Hasselt: nu ook schermen kapot en omroeper afwezig

Deze week zijn de werken voor de herinrichting van het kruispunt op de Spelverstraat en Meershoven in Bilzen gestart. De werken zijn nog maar een paar dagen bezig, en de Facebookgroep ‘Bilzen, van en voor Bilzenaren’ wordt nu al overspoeld met negatieve reacties. De bewoners van de Tielemanstraat en de Brabantsestraat zijn bang dat hun straten als sluipwegen worden gezien, en dat al dat extra verkeer voor te veel overlast zal zorgen. Gedurende de werkzaamheden wordt Meershoven namelijk ter hoogte van de werkzone afgesloten in beide richtingen. Fietsers kunnen een omleiding via de Brabantsestraat volgen, wagens moeten langs de industrieweg en passeren ook de Tielemanstraat. Voetgangers kunnen wel via de werfzone. Enkele buurtbewoners van de Tielemanstraat uiten op Facebook hun ongenoegen: "Wij wisten niet eens dat hier een omleidingsweg kwam, fijn dat de stad ons dit liet weten". Volgens de stad is er een tijdje geleden een info-moment geweest, maar de bewoners beweren daar niet op te zijn uitgenodigd.De vooruitgang van het project is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar de werken zouden uiterlijk tegen het bouwverlof van 2017 klaar moeten zijn.