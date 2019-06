Vanaf dit weekend kan je weer zwemmen in de Paalse plas

Deze week kregen we al een voorproefje, maar morgen is het ook officieel zover: de zomer komt eraan. En volgende week krijgen we al meteen te maken met een hittegolf. In Limburg zou de temperatuur zelfs kunnen oplopen tot 36 graden. De eerstvolgende dagen blijft het nog onstabiel, maar vanaf het weekend wordt het droog en warm. "De kans is groot dat er een hittegolf aankomt. Daarover kunnen we spreken wanneer we minstens 5 dagen op rij 25 graden of hoger meten, en binnen die 5 dagen moet het ook 2 dagen warmer zijn dan 30 graden," legt TVL-weerman Lenn Melotte uit. "Zondag stijgt het kwik vlot naar 27 graden en die maxima kunnen zelfs nog oplopen tot 36 graden op woensdag. Ook de nachten worden zwoel met maxima tot 20 graden."