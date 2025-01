Ongeveer een vijfde van de bevraagde Vlamingen weet 5 jaar na de invoering in de wegcode nog niet wat de reddingsstrook is en hoe die te vormen. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in januari daarom opnieuw campagne rond de reddingsstrook. De reddingsstrook vormen is simpel. Van zodra het verkeer vertraagt, rijden auto’s op het linkerrijvak zoveel mogelijk naar links, en auto’s op het midden- en/of rechterrijvak zoveel mogelijk naar rechts. Bij elke file op wegen met meer dan één rijstrook, hoort dus een reddingsstrook. Hulpdiensten en takelaars gebruiken de vrije ruimte om snel tot bij de plaats van een ongeval te geraken. Zo worden slachtoffers sneller geholpen, en kan de weg sneller vrijgemaakt worden zodat de file beperkt blijft. Bijna 4 op 5 Vlamingen (78%) weet wat een reddingsstrook is en geeft een juiste definitie, zo toont de evaluatie van de recentste campagne. Drie jaar eerder was dat nog geen 3 op 5 (58%). Ondertussen zegt ook bijna 7 op 10 respondenten (68%) spontaan de reddingsstrook te vormen. Sneller hulp voor slachtoffers en minder file na ongeval Maar die kennis vertaalt zich niet altijd naar de praktijk. Hoewel de reddingsstrook al bijna 5 jaar wettelijk verplicht is op Belgische wegen, zien de verkeersleiders in het Vlaams Verkeerscentrum en de hulpdiensten dat de reddingsstrook nog geen reflex is."We zien vaak paniekreacties van bestuurders als we met sirenes en zwaailichten komen aangereden," zegt zonecommandant Kol. Jan Jorissen van de hulpverleningszone Noord-Limburg. "Voertuigen gaan alle kanten uit en blokkeren zo de doorgang voor onze prioritaire voertuigen, waardoor we kostbare tijd verliezen. We vinden het dan ook erg belangrijk dat de reddingsstrook onder de aandacht gebracht wordt. De reddingsstrook geeft duidelijkheid voor bestuurders en levert zo voor ons tijdswinst en meer veiligheid op." "De reddingsstrook redt letterlijk levens, en deze nieuwe campagne is nodig," benadrukt ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder. "Maak de vrije ruimte van zodra het verkeer vertraagt en wacht niet tot je de zwaailichten ziet. Op het moment dat de hulpdiensten aankomen, rijden ze dankzij de reddingsstrook in één vlotte beweging tot aan het ongeval. En vergeet niet: de reddingsstrook kan ook gebruikt worden door voertuigen met oranje-gele knipperlichten, en niet enkel de blauwe zwaailichten. Ook technische diensten en takelaars kunnen sneller hun werk doen, waardoor de weg vlugger vrij is en de file zich kan oplossen." Stickers op hulpvoertuigen De campagne is in januari te zien op affiches langs snelwegen en gewestwegen en op de digitale tekstborden van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook VRT Radio blijft zijn luisteraars herinneren aan de reddingsstrook in verkeersbulletins over ongevallen.Nieuw dit jaar is de social-mediacampagne ‘Swipe de Reddingsstrook’ die toont hoe je de reddingsstrook vormt. En voor het eerst gebruiken hulpvoertuigen in de hulpverleningszone Noord-Limburg ook transparante stickers op hun achterruiten om de reddingsstrook onder de aandacht te brengen. Andere hulpverleningszones kunnen AWV contacteren om dezelfde stickers te bestellen.