door Dirk Billion

Veldeman uit Oudsbergen vraagt het faillissement aan. De ondernemingsrechtbank trekt de stekker uit bij de producent van matrassen, lattenbodems en boxsprings. Er werken 450 mensen, van wie 230 in België. Een deel behoudt mogelijk zijn job na een doorstart. Veldeman heeft zich verslikt in de overname van het Franse Maison de la Literie in 2022.