Verdachte van dodelijk vluchtmisdrijf in Voeren had gedronken

Maandagvond is een 50-jarige voetganger in Voeren overleden na een dodelijk vluchtmisdrijf. De politie kon de dader na middernacht arresteren. Uit het verhoor blijkt dat de dader na het ongeval nog is teruggekeerd naar de plek van het ongeval.Omstreeks 20.45 uur werd de 50-jarige voetganger aangereden in de Voerenstraat te Moelingen. Een toevallige voorbijganger (een brandweerman) probeerde het slachtoffer te reanimeren, maar het slachtoffer overleefde het ongeval niet.Dader keerde terug naar plek van ongevalUit het onderzoek ter plaatse bleek dat de aanrijding gebeurde met een zwarte Volkswagen Tiguan. Deze wagen werd kort na middernacht zwaar beschadigd werd aangetroffen aan het kerkplein van Moelingen. Deze wagen werd in beslag genomen. De 33-jarige eigenaar/bestuurder uit Voeren werd om 1 uur ’s nachts gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De verdachte zou na de aanrijding nog met een witte bestelwagen met rode belettering opnieuw ter plaatse zijn geweest. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval met vluchtmisdrijf (omstandigheden zowel voor, tijdens als erna) wordt gevoerd door de lokale recherche van de politie van Voeren. Eventuele getuigen kunnen zich nog melden bij de politie van Voeren op het telefoonnummer 04/381.99.99.