De mysterieuze monoliet, die in Riemst op de Tiendenberg in Kanne stond, is plots verdwenen. Een wandelaar merkte het vreemde object donderdagochtend op. Gisteren lag de monoliet plots tegen de vlakte, vermoedelijk door onbekenden omvergeduwd én sinds vanochtend is ie verdwenen. Jammer, aldus Mark Vos, burgemeester van Riemst, want de monoliet bracht toch wel wat volk op de been. Maar vanmiddag zagen we dus enkel teleurgestelde gezichten.