Bij een zwaar verkeersongeval in Oudsbergen, is een jonge twintiger om het leven gekomen. Een 38-jarige mama en haar twee kinderen uit Diepenbeek, raakten gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Door het verkeersongeval is de N76 afgesloten in beide richtingen tussen de rotonde aan DHL en Plockroy. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Weg naar Zwartberg en de Dampstraat/Ophovenstraat. Het bedrijventerrein van Opglabbeek blijft bereikbaar. Er wordt een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk hoelang de afsluiting zal duren. Later meer.